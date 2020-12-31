НБА: «Бруклін» та «Атланта» закинули майже 290 очок на двох
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
Найрезультативнішим виявився матч «Бруклін» - «Атланта», який завершився з рахунком 145:141, передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Бостон» - «Мемфіс» - 126:107
«Майамі» - «Мілуокі» - 119:108
«Даллас» - «Шарлотт» - 99:118
«Сан-Антоніо» - «Лейкерс» - 107:121
«Кліпперс» - «Портленд» - 128:105.
Фото: nba.com.