Українець - кращий бомбардир і легіонер чемпіонату Грузії з футболу
Укрінформ
У Грузії пройшла церемонія нагородження кращих футболістів та тренерів чемпіонату країни, що завершився.
Кращим бомбардиром і легіонером сезону визнаний український форвард клубу "Діла" (Горі) Микола Ковталюк, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Грузії.
На рахунку 25-річного уродженця Самбора Львівської області 10 голів (4 - з пенальті) у 16-ти матчах.
Ковталюк також потрапив до символічної футбольної збірної сезону в Грузії.
Фото: fcdila.ge.