Українець - кращий бомбардир і легіонер чемпіонату Грузії з футболу

Українець - кращий бомбардир і легіонер чемпіонату Грузії з футболу

Укрінформ
У Грузії пройшла церемонія нагородження кращих футболістів та тренерів чемпіонату країни, що завершився.

Кращим бомбардиром і легіонером сезону визнаний український форвард клубу "Діла" (Горі) Микола Ковталюк, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Грузії. 

На рахунку 25-річного уродженця Самбора Львівської області 10 голів (4 - з пенальті) у 16-ти матчах.

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Ковталюк також потрапив до символічної футбольної збірної сезону в Грузії.

Фото: fcdila.ge.

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