Українець - кращий бомбардир і легіонер чемпіонату Грузії з футболу

У Грузії пройшла церемонія нагородження кращих футболістів та тренерів чемпіонату країни, що завершився.

Кращим бомбардиром і легіонером сезону визнаний український форвард клубу "Діла" (Горі) Микола Ковталюк, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Грузії. На рахунку 25-річного уродженця Самбора Львівської області 10 голів (4 - з пенальті) у 16-ти матчах. Читайте також: Хавбек футбольної збірної Люксембургу Тілль гратиме за «Ворсклу» Ковталюк також потрапив до символічної футбольної збірної сезону в Грузії. Фото: fcdila.ge.