Став відомий склад учасників командного тенісного турніру ATP Cup

Aссоціація тенісистів-професіоналів назвала склад учасників чоловічого командного турніру ATP Cup-2021.

Другий розіграш цих змагань пройде у Мельбурні (Австралія) 1-5 лютого, повідомляє Укрінформ.

Попередній список країн-учасниць вже озвучили: Сербія, Іспанія, Австрія, Росія, Греція, Німеччина, Аргентина, Італія, Японія, Франція, Канада та Австралія.

2021 року у зв'язку із заходами безпеки через пандемію коронавірусу в ATP Cup візьмуть участь 12, а не 24 національні збірні. Австралія виступить як приймаюча сторона, інші 11 команд - за результатами у рейтингу їхнього першого номера.

Як повідомлялося, переможницею ATP Cup 2020 року стала збірна Сербії.

Фото: Getty Images.