Прогноз Олександра Шовковського на матч «Ельче» - «Реал»

Мадридський клуб продовжить переможну серію.

Напередодні Нового року футбольним вболівальникам нудьгувати не доведеться. Адже посеред цього тижня в Іспанії відбудуться чергові поєдинки чемпіонату. В одному з матчів «Реал» в гостях зіграє з «Ельче». Мадридцям потрібні очки у битві за чемпіонство. Чого саме очікувати від цієї зустрічі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Ельче» - «Реал»: одна з команд не заб'є. Коефіцієнт - 1.8

На діючого чемпіона, мадридського «Реала», очікує відносно нескладний суперник: «Ельче» цього сезону – команда, яка точно боротиметься за збереження прописки і навряд чи розраховуватиме на щось більш серйозне.

«Ельче» дуже невдало грає у першому таймі, дозволяючи суперникам забивати до перерви. Звісно, що відіграватися після такого надзвичайно незручно. Гірше цього – лише те, що «Ельче» досить регулярно пропускає останнім часом, і хоча за показником пропущених ситуація не така вже й критична, то ось за забитими м'ячами до команди є дуже багато питань. Проте розраховувати на їх вирішення саме у найближчому матчі проти «Реала» неварто: мадридці й самі не дуже схильні до того, щоб пропускати.

У «Реала» триває 6-матчева переможна серія. «Реал» покращив свої результати, надзвичайно впевнено виглядає у першому таймі, а також досить багато забиває. За показником забитих м'ячів мадридці поступаються лише «Барселоні», але враховуючи те, що каталонці зараз відстають від них аж на 8 очок, навряд чи різниця в один м'яч настільки вагома. Важливо – набирати очки, і ось на даний момент «Реалу» вдається впоратися із цим завданням.

«Ельче» - «Реал». Прогноз

Мадридці зараз перебувають у дуже хорошій формі, тож «Ельче» не позаздриш. Однак і розгрому навряд чи варто чекати.

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