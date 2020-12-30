«Шахтар» зіграє спаринг з братиславським «Слованом»

Перший суперник «гірників» на турецьких зборах – «Црвена Звезда».

Став відомий другий суперник «Шахтаря» на тренувальному зборі в Туреччині. 26 січня донецький клуб зіграє з братиславським «Слованом», повідомляє твіттер словацького клубу.

«Слован» - лідер чемпіонату Словаччини після 18 турів. Команда не вийшла в плей-офф Ліги Європи. Також «Слован» підтвердив, що 23 січня зіграє контрольний матч з іншим клубом УПЛ – «Колосом».

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» планує провести 7 спарингів під час двох турецьких зборів. Повідомлялося, що «гірники» проведуть товариський матч з «Црвеною Звездою».