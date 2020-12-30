НБА: «Детройт» Михайлюка поступився «Голден Стейт», Лень дебютував за «Торонто»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Захисник «Детройт Пістонс» українець Святослав Михайлюк набрав 6 очок в домашньому матчі проти «Голден Стейт Ворріорс», передає Укрінформ.

Команда Михайлюка поступилася 106:116 і поки в новому сезоні не перемагала.

Український центровий Олексій Лень, набравши 2 очки, дебютував за «Торонто Репторс» в програному на виїзді поєдинку «Філадельфії Сіксерс» - 93:100.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон» - «Чикаго» - 107:115

«Індіана» - «Бостон» - 111:116

«Клівленд» - «Нью-Йорк» - 86:95

«Майамі» - «Мілуокі» - 97:144

«Оклахома-Сіті» - «Орландо» - 107:118

«Сакраменто» - «Денвер» - 125:115

«Фінікс» - «Новий Орлеан» - 111:86

«Кліпперс» - «Міннесота» - 124:101.

На фото: Олексій Лень дебютував за «Торонто» (Getty Images).