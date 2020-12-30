НБА: «Детройт» Михайлюка поступився «Голден Стейт», Лень дебютував за «Торонто»
Захисник «Детройт Пістонс» українець Святослав Михайлюк набрав 6 очок в домашньому матчі проти «Голден Стейт Ворріорс», передає Укрінформ.
Команда Михайлюка поступилася 106:116 і поки в новому сезоні не перемагала.
Український центровий Олексій Лень, набравши 2 очки, дебютував за «Торонто Репторс» в програному на виїзді поєдинку «Філадельфії Сіксерс» - 93:100.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Вашингтон» - «Чикаго» - 107:115
«Індіана» - «Бостон» - 111:116
«Клівленд» - «Нью-Йорк» - 86:95
«Майамі» - «Мілуокі» - 97:144
«Оклахома-Сіті» - «Орландо» - 107:118
«Сакраменто» - «Денвер» - 125:115
«Фінікс» - «Новий Орлеан» - 111:86
«Кліпперс» - «Міннесота» - 124:101.
На фото: Олексій Лень дебютував за «Торонто» (Getty Images).