«Кіль» обіграв «Барселону» у фіналі гандбольної Ліги чемпіонів-2019/20

Німецький «Кіль» учетверте в історії став переможцем Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (EHF).

У вирішальному матчі Ліги чемпіонів-2019/20 на «Ланксесс-Арена» в Кельні (Німеччина) «Кіль» переміг іспанську «Барселону» - 33:28 (19:16).

Поєдинок за третє місце «Веспрем» (Угорщина) - «Парі Сен-Жермен» (Франція) завершився з рахунком 26:31 (11:14).

Відзначимо, що у «Фінал чотирьох», який через пандемію коронавірусу не був зіграний навесні, пробилися «Парі Сен-Жермен», «Барселона», «Кіль» і «Веспрем», останні три команди з яких потрапили в одну групу із запорізьким «Мотором» у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

У першому півфіналі дев'ятиразовий переможець турніру «Барселона» обіграла «Парі Сен-Жермен» з рахунком 37:32 (18:14). У другому матчі все вирішив екстра-тайм, де «Веспрем» програв «Кілю» - 35:36 (13:18,16:11, 6:7).

Фото: eurohandball.com.