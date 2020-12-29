Владислав Кочергін - кращий футболіст «Зорі» 2020 року
Укрінформ
Футбольний півзахисник "Зорі" Владислав Кочергін визнаний кращим гравцем луганського клубу у 2020 році.
У голосуванні в соціальних мережах Кочергін випередив голкіпера Микиту Шевченка та захисника Віталія Вернидуба, повідомляє офіційний сайт луганчан.
24-річний уродженець Одеси за "Зорю" виступає з 2017 року. Нинішнього сезону Владислав забив 6 м'ячів і зробив три результативні передачі у 18-ти матчах.
"Зоря" завершує 2020 рік на четвертому місці. У Кубку України підопічні Скрипника в 1/4 фіналу зіграють з рівненським "Вересом".
Фото: zorya-luhansk.com.