«ПСЖ» офіційно звільнив головного тренера Тухеля

Французький футбольний клуб "ПСЖ" офіційно оголосив про звільнення головного тренера команди німця Томаса Тухеля.

Рішення прийняли після аналізу результатів команди в останні роки, йдеться на сайті паризької команди.

Німецький фахівець працював у паризькому клубі з липня 2018 року. З Тухелем "ПСЖ" двічі виграв чемпіонат Франції, Кубок Франції та Кубок ліги. У серпні 2020 року клуб виступав у фіналі Ліги чемпіонів, де поступився німецькій "Баварії".

Під керівництвом Тухеля парижани провели 127 матчів, 92 рази перемогли, 20 разів програли і 12 зустрічей звели унічию.

Головний кандидат на заміну Тухеля - екснаставник лондонського "Тоттенгема" аргентинець Маурісіо Почеттіно.

Фото: psg.fr.