«ПСЖ» офіційно звільнив головного тренера Тухеля

«ПСЖ» офіційно звільнив головного тренера Тухеля

Укрінформ
Французький футбольний клуб "ПСЖ" офіційно оголосив про звільнення головного тренера команди німця Томаса Тухеля.

Рішення прийняли після аналізу результатів команди в останні роки, йдеться на сайті паризької команди. 

Німецький фахівець працював у паризькому клубі з липня 2018 року. З Тухелем "ПСЖ" двічі виграв чемпіонат Франції, Кубок Франції та Кубок ліги. У серпні 2020 року клуб виступав у фіналі Ліги чемпіонів, де поступився німецькій "Баварії".

Під керівництвом Тухеля парижани провели 127 матчів, 92 рази перемогли, 20 разів програли і 12 зустрічей звели унічию.

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Головний кандидат на заміну Тухеля - екснаставник лондонського "Тоттенгема" аргентинець Маурісіо Почеттіно.

Фото: psg.fr.

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