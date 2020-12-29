«ПСЖ» офіційно звільнив головного тренера Тухеля
Укрінформ
Французький футбольний клуб "ПСЖ" офіційно оголосив про звільнення головного тренера команди німця Томаса Тухеля.
Рішення прийняли після аналізу результатів команди в останні роки, йдеться на сайті паризької команди.
Німецький фахівець працював у паризькому клубі з липня 2018 року. З Тухелем "ПСЖ" двічі виграв чемпіонат Франції, Кубок Франції та Кубок ліги. У серпні 2020 року клуб виступав у фіналі Ліги чемпіонів, де поступився німецькій "Баварії".
Під керівництвом Тухеля парижани провели 127 матчів, 92 рази перемогли, 20 разів програли і 12 зустрічей звели унічию.
Головний кандидат на заміну Тухеля - екснаставник лондонського "Тоттенгема" аргентинець Маурісіо Почеттіно.
Фото: psg.fr.