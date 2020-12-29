Переможець Ломаченка претендує на звання «Боксер року»

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес зі США, який відібрав три титули в українця Василя Ломаченка в об'єднавчому поєдинку, претендує на звання "Боксер року" за версією Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

Нинішнього року список номінацій скоротили до шести, повідомляє Klitschko-brothers.com.

До речі, у шостий номінації - "Жінка-боксер року" - переможець вже віжомий. Це - абсолютна чемпіонка світу у легкій вазі Кеті Тейлор з ірландії. Кращих в інших номінаціях визначать за підсумками голосування членів асоціації, а процедуру вручення нагород за 2020 рік через пандемію об'єднають з церемонією вручення нагород за наступний 2021 рік.

Журналісти виберуть переможців у таких номінаціях: "Боксер року", "Бій року", "Тренер року", "Менеджер року" та "Нагорода за мужність".

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На звання "Боксер року", окрім Лопеса, претендують американці Джервонта Девіс, Еррол Спенс та Джо Сміт, а також британець Тайсон Ф'юрі.

Фото: klitschko-brothers.com.