НБА: «Детройт» Михайлюка поступився «Атланті»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Захисник «Детройт Пістонс» українець Святослав Михайлюк набрав 4 очки у виїзному матчі проти «Атланта Хоукс», передає Укрінформ.

Команда Михайлюка поступилася 120:128 і поки в новому сезоні не перемагала.

В інших матчах ігрового дня «Бруклін Нетс» в овертаймі поступився «Мемфіс Гріззліс» - 111:116, «Денвер Наггетс» обіграв «Х'юстон Рокетс» - 124:111, «Оклахома-Сіті Тандер» програв «Юта Джаз» - 109:110, а «Лос-Анджелес Лейкерс» зазнав поразки від «Портленд Трейл Блейзерс» - 107:115.

На фото: Святослав Михайлюк (Getty Images).