Українець Швед забив перший м’яч в чемпіонаті Бельгії

Мар'ян Швед приніс перемогу «Мехелену» в матчі проти «Мускрона».

Український вінгер «Мехелена» Мар'ян Швед відзначився забитим голом у поєдинку 19-го туру Вищої ліги Бельгії проти «Мускрона» (2:1), повідомляє Укрінформ.

Швед вийшов на заміну на 61-й хвилині. Українцю вдалося відзначитися на 83-й хвилині - цей гол став переможним.

Для Мар'яна матч з «Мускроном» став п'ятим в сезоні в складі «Мехелена», це його перший гол в складі бельгійського клубу. За «Мехелен» вінгер виступає на правах оренди з «Селтіка».

«Мехелен» вийшов на 13-е місце в турнірній таблиці. У наступному турі 10 січня команда Шведа гратиме з «Антверпеном».