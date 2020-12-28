«Кліпперс» зазнав найбільшої поразки за історію виступів у НБА

«Лос-Анджелес Кліпперс» зазнав розгромної поразки від «Даллас Маверікс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зустріч пройшла в Лос-Анджелесі і завершилася з рахунком 124:73 (36:13, 41:14, 27:30, 20:16) на користь гостей, передає Укрінформ.

Ця поразка, з різницею в 51 очко, стала найбільшою в історії виступів «Кліпперс» в НБА. Попередній антирекорд (-50 очок) був встановлений в сезоні-1988/89 в матчі з «Сіетл Суперсонікс» (104:154).

У свою чергу, «Даллас» виграв першу половину матчу з "Кліпперс" з рекордною різницею в історії НБА - в 50 очок (77:27). Попередній рекорд був встановлений в Cезон-1991/92, коли «Голден Стейт Ворріорс» після двох чвертей обігравав «Сакраменто Кінгз» з різницею в 47 очок.

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Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Орландо Меджік» - 113:120 (35:29, 25:33, 34:15, 19:43)

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Сан-Антоніо Сперс» - 98:95 (16:18, 31:27, 32:26, ​​19:24)

«Шарлотт Хорнетс» - «Бруклін Нетс» - 106:104 (23:22 25:28, 34:27, 24:27)

«Клівленд Кавальєрс» - «Філадельфія Сіксерс» - 118: 94 (29:24, 35:26, 29:22, 25:22)

«Нью-Йорк Нікс» - «Мілуокі Бакс» - 130:110 (30: 27,31: 18,35: 30,34: 35)

«Індіана Пейсерс» - «Бостон Селтікс» - 108:107 (19:23, 30:32, 39:28, 20:24)

«Чикаго Буллз» - «Голден Стейт Ворріорс» - 128:129 (27:24, 29:36, 41:33, 31:36)

«Сакраменто Кінгз» - «Фінікс Санс» - 100:116 (33:26, 20:28, 25:34, 22:26)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Міннесота Тімбервулвз» - 127:91 (40:23, 27:22, 36:22, 24:24).

Фото: ESPN.