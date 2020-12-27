Левандовський став футболістом року за версією Globe Soccer Awards

У Дубаї (ОАЕ) відбулася традиційна церемонія нагородження премії Globe Soccer Awards.

Кращим футболістом 2020 року названий нападник мюнхенської «Баварії» і збірної Польщі Роберт Левандовський, передає Укрінформ.

Левандовський особисто отримав свій трофей.

На нагороду також претендували аргентинець Ліонель Мессі («Барселона») і португалець Кріштіану Роналду («Ювентус»).

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Кращим тренером 2020 року був визнаний наставник «Баварії» Ханс-Дітер Флік. Також премія була вручена кращому тренеру XXI століття, яким став нинішній наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола.

Командою 2020 року оголошена «Баварія», приз за неї отримав Роберт Левандовський. Клубом XXI століття був визнаний мадридський «Реал»: команда виграла Лігу чемпіонів п'ять разів за 20 років, у тому числі тричі поспіль - з 2016 по 2018 роки.

На фото: Роберт Левандовський (Getty images).