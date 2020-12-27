АПЛ: «Ліверпуль» втратив очки в матчі з «Вест Бромвічем»

Команда Юргена Клоппа залишається лідером.

В матчі 15-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» зіграв внічию на своєму полі з «Вест Бромвічем» 1:1, повідомляє Укрінформ.

«Ліверпуль» вийшов вперед на 12-й хвилині – відзначився Мане. На 82-й хвилині гості несподівано відігралися – м’яч забив Аджаї. У підсумку, нічия 1:1.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 32 (15), 2.«Евертон» - 29 (15), 3.«Лестер» - 28 (15), 4. «МЮ» - 27 (14).

В заключному матчі 15-го туру зіграють «Вулвергемптон» і «Тоттенгем» (21:15).

Фото: Getty Images