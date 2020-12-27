АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка відігрався у «Брайтона»

«Вест Гем» зіграв внічию з «Брайтоном» у матчі 15-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2, повідомляє Укрінформ.

Першими забили гості - форвард «Брайтона» Ніл Мопе скористався помилкою захисника і відкрив рахунок на 44-й хвилині. На початку другого тайму "молотобійці" відновили паритет завдяки точному удару Бенджаміна Джонсона. На 70-й хвилині гості знову вийшли вперед. Льюїс Данк переправив м'яч прямо під поперечину після розіграшу кутового. Нічию «Вест Гему» приніс точний удар Томаша Соучека.

Український півзахисник господарів Андрій Ярмоленко вийшов на поле у ​​другому таймі і допоміг своїй команді зрівняти рахунок.

Фото: Getty Images.