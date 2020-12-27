АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка відігрався у «Брайтона»

АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка відігрався у «Брайтона»

Укрінформ
«Вест Гем» зіграв внічию з «Брайтоном» у матчі 15-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2, повідомляє Укрінформ.

Першими забили гості - форвард «Брайтона» Ніл Мопе скористався помилкою захисника і відкрив рахунок на 44-й хвилині. На початку другого тайму "молотобійці" відновили паритет завдяки точному удару Бенджаміна Джонсона. На 70-й хвилині гості знову вийшли вперед. Льюїс Данк переправив м'яч прямо під поперечину після розіграшу кутового. Нічию «Вест Гему» приніс точний удар Томаша Соучека.

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Український півзахисник господарів Андрій Ярмоленко вийшов на поле у ​​другому таймі і допоміг своїй команді зрівняти рахунок.

Фото: Getty Images.

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