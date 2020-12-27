Семеренко і Підручний увійшли до остаточного складу учасників «Різдвяної гонки»

Семеренко і Підручний увійшли до остаточного складу учасників «Різдвяної гонки»

Укрінформ
В німецькому Рупольдінгу завтра, 28 грудня, відбудеться популярна біатлонна «Різдвяна гонка».

Як інформує пресслужба Федерації біатлону України, організатори традиційних змагань оголосили остаточний список міжнародних дуетів-учасників гонки цього року, передає Укрінформ.

В Рупольдінгу стартуватимуть десять кращих команд, кожна з яких складається з одного біатлоніста і однієї біатлоністки, як і в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу.

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Склад учасників «Різдвяної гонки»:

 Деніз Херрманн - Бенедикт Долль (Німеччина-1)

 Франциска Пройсс - Сімон Шемпп (Німеччина-2)

 Доротея Вірер - Лукас Хофер (Італія)

 Маркета Давідова - Міхал Крчмарж (Чехія)

 Ліза Тереза Хаузер - Юліан Еберхард (Австрія)

 Євгенія Павлова - Матвій Єлісеєв (Росія)

 Віта Семеренко - Дмитро Підручний (Україна)

 Елізабет Хогберг - Торстейн Стенерсен (Швеція)

 Лєна Хеккі - Себастьян Сталдер (Швейцарія)

 Дінара Алімбекова - Антон Смольский (Білорусь).

Фото:  Чемпіон.

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