Семеренко і Підручний увійшли до остаточного складу учасників «Різдвяної гонки»

В німецькому Рупольдінгу завтра, 28 грудня, відбудеться популярна біатлонна «Різдвяна гонка».

Як інформує пресслужба Федерації біатлону України, організатори традиційних змагань оголосили остаточний список міжнародних дуетів-учасників гонки цього року, передає Укрінформ.

В Рупольдінгу стартуватимуть десять кращих команд, кожна з яких складається з одного біатлоніста і однієї біатлоністки, як і в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу.

Склад учасників «Різдвяної гонки»:

Деніз Херрманн - Бенедикт Долль (Німеччина-1)

Франциска Пройсс - Сімон Шемпп (Німеччина-2)

Доротея Вірер - Лукас Хофер (Італія)

Маркета Давідова - Міхал Крчмарж (Чехія)

Ліза Тереза Хаузер - Юліан Еберхард (Австрія)

Євгенія Павлова - Матвій Єлісеєв (Росія)

Віта Семеренко - Дмитро Підручний (Україна)

Елізабет Хогберг - Торстейн Стенерсен (Швеція)

Лєна Хеккі - Себастьян Сталдер (Швейцарія)

Дінара Алімбекова - Антон Смольский (Білорусь).

Фото: Чемпіон.