Семеренко і Підручний увійшли до остаточного складу учасників «Різдвяної гонки»
Як інформує пресслужба Федерації біатлону України, організатори традиційних змагань оголосили остаточний список міжнародних дуетів-учасників гонки цього року, передає Укрінформ.
В Рупольдінгу стартуватимуть десять кращих команд, кожна з яких складається з одного біатлоніста і однієї біатлоністки, як і в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу.
Склад учасників «Різдвяної гонки»:
Деніз Херрманн - Бенедикт Долль (Німеччина-1)
Франциска Пройсс - Сімон Шемпп (Німеччина-2)
Доротея Вірер - Лукас Хофер (Італія)
Маркета Давідова - Міхал Крчмарж (Чехія)
Ліза Тереза Хаузер - Юліан Еберхард (Австрія)
Євгенія Павлова - Матвій Єлісеєв (Росія)
Віта Семеренко - Дмитро Підручний (Україна)
Елізабет Хогберг - Торстейн Стенерсен (Швеція)
Лєна Хеккі - Себастьян Сталдер (Швейцарія)
Дінара Алімбекова - Антон Смольский (Білорусь).
Фото: Чемпіон.