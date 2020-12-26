АПЛ: «МЮ» і «Лестер» розписали результативну нічию

«МЮ» залишився на 3-у місці.

В матчі 15-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» зіграв внічию на чужому полі з «Лестером» 2:2, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі команди обмінялися голами. Решфорд на 23-й хвилині вивів гостей вперед. А на 31-й хвилині Барнс рахунок зрівняв. «МЮ» вдруге повів у рахунку на 79-й хвилині – м’яч забив Бруну Фернандеш. Однак, «Лестер» знову відігрався – відзначився Варді.

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Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 31 (14), 2.«Лестер» - 28 (15), 3. «МЮ» - 27 (14), 4.«Евертон» - 26 (14).

Інші ключові матчі 15-го туру: «Арсенал» - «Челсі» (26 грудня, 19:30), «Ман Сіті» - «Ньюкасл» (26 грудня, 22:00), «Шеффілд Юнайтед» - «Евертон» (26 грудня, 22:00), «Ліверпуль» - «Вест Бромвіч» (27 грудня, 18:30), «Вулвергемптон» - «Тоттенгем» (27 грудня, 21:15).

Фото: theguardian.com