«Манчестер Сіті» не продаватиме Зінченка нинішньої зими

«Манчестер Сіті» не продаватиме Зінченка нинішньої зими

Укрінформ
Англійський клуб "Манчестер Сіті" не збирається продавати футболістів у найближче зимове трансферне вікно. Це стосується й українського півзахисника Олександра Зінченка.

Команда виступає одразу в декількох турнірах, і до літа всі гравці залишаться в клубі, повідомляє The Athletic

Нинішньому сезоні Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 6 матчів і зробив одну результативну передачу.

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Як повідомлялося, що 24-річним хавбеком національної збірної України цікавляться італійські клуби "Ювентус" та "Наполі".

Фото: transfermarkt.com.

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