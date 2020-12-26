«Манчестер Сіті» не продаватиме Зінченка нинішньої зими
Укрінформ
Англійський клуб "Манчестер Сіті" не збирається продавати футболістів у найближче зимове трансферне вікно. Це стосується й українського півзахисника Олександра Зінченка.
Команда виступає одразу в декількох турнірах, і до літа всі гравці залишаться в клубі, повідомляє The Athletic.
Нинішньому сезоні Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 6 матчів і зробив одну результативну передачу.
Як повідомлялося, що 24-річним хавбеком національної збірної України цікавляться італійські клуби "Ювентус" та "Наполі".
Фото: transfermarkt.com.