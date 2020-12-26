ФК «Олександрія» 21 січня розпочне збори у Туреччині

Футболісти клубу української Прем'єр-ліги "Олександрія" до весняної частини сезону готуватимуться у Туреччині.

Турецький збір розпочнеться 21 січня, розповів пресслужбі команди головний тренер команди Володимир Шаран.

"Команда нині у відпустці. В Олександрії збираємося 9 січня. Працюватимемо, залучатимемо молодь і визначимо, кого брати на навчально-тренувальні збори, які заплановані на період з 21 січня до 11 лютого у Туреччині. Аналізуючи першу частину чемпіонату, тренерський штаб вирішив омолодити основний склад команди. Такої ж точки зору дотримується й почесний президент клубу Сергій Кузьменко. У нас достатньо гравців - особливо в лінії захисту, є також непогані нападники з молодіжного складу. ​​Тому серйозного посилення не плануємо, хіба що це можуть бути один-два гравці атакувальної лінії. Працюватимемо над зміною тактичної схеми", - заявив Шаран.

2020 рік "Олександрія" закінчує на восьмому місці в чемпіонаті України. У Кубку країни олександрійці пробилася до 1/4 фіналу, де зіграють із "Дніпром-1".

На фото: Володимир Шаран/fco.com.