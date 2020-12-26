Трансфер Роналду в «МЮ» - найкращий в історії АПЛ

В топ-3 також трансфери Анрі та Кантона.

Телеканал Sky Sports склав рейтинг кращих трансферів в історії АПЛ. Кращим переходом визнали трансфер Кріштіану Роналду зі «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2003 році за 12 млн фунтів. За шість сезонів у складі «МЮ» португалець виграв три титули АПЛ і Лігу чемпіонів.

Топ-10 кращих трансферів в історії АПЛ (з моменту заснування ліги в 1992 році):

1. Кріштіану Роналду в «МЮ» з «Спортинга» в 2003 році

2. Т’єррі Анрі в «Арсенал» з «Ювентуса» в 1999-му

3. Ерік Кантона з «Лідса» в «МЮ» в 1992-му

4. Френк Лемпард з «Вест Гема» в «Челсі» в 2001-му

5. Рой Кін з «Ноттінгем Форест» в «МЮ» в 1993-му

6. Дідьє Дрогба з «Марселя» в «Челсі» в 2004-му

7. Сол Кемпбелл з «Тоттенгема» в «Арсенал» в 2001-му

8. Вейн Руні з «Евертона» в «МЮ» в 2004-му

9. Венсан Компані з «Гамбурга» в «Манчестер Сіті» в 2008-му

10. Алан Ширер з «Блекберна» в «Ньюкасл» в 1996-му.

Як повідомляв Укрінформ, нападник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко може взимку перейти в інший клуб АПЛ – «Евертон».