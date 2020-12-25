Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Команди з Манчестера переможуть, а лондонське дербі може зупинити катастрофу «Арсеналу».

Навіть у святкові дні матчі в англійській Прем’єр-лізі не припиняються. Очки однаково важко дістаються як аутсайдерам, так і лідерам. Чого саме очікувати від найближчого туру аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: гості заб’ють більше 1.5 голів. Коефіцієнт 1.9

Команда Сульшера стала черговим претендентом на участь у чемпіонській гонці. Якщо МЮ переможе в Лестері, то про конкуренцію з «Ліверпулем» можна говорити вже більш предметно.

Команда Брендана Роджерса в минулому турі на виїзді обіграла «Тоттенгем» (2:0), який ще два матчі тому був лідером АПЛ. В результаті «Лестер» повернувся на 2-е місце турнірної таблиці (9 перемог, 0 нічиїх, 5 поразок). «Лиси» вдруге поспіль зустрінуть Різдво в топ-2 АПЛ (в обох випадках на першій позиції «Ліверпуль»).

«Лестер» залишається єдиною командою в АПЛ, яка ще не грала внічию в цьому чемпіонаті. З урахуванням минулого сезону безкомпромісна серія в АПЛ триває вже 18 ігор.На своєму полі результати «Лестера» - 3 перемоги, 4 поразки. При цьому команда Роджерса вдома забила 9 м’ячів.

У минулому турі МЮ розгромив «Лідс» (6:2). Команда має в своєму активі 26 очок і займає 3 місце. У команди Сульшера триває безпрограшна серія з 7 ігор в чемпіонаті (6 перемог, 1 нічия). Рік тому у «Червоних дияволів» після 13 матчів АПЛ було лише 17 очок і 9 позиція у турнірній таблиці.

На виїзді МЮ виграв в 10-х матчах поспіль, забивши при цьому як мінімум 2 м’ячі в кожній зустрічі. Це найдовша подібна результативна серія в вищому англійському дивізіоні з 1960 року. Перед матчем з «Лестером» команда Сульшера пробилася у півфінал Кубка англійської ліги, обігравши на виїзді «Евертон» 2:0.

«Лестер» - МЮ. Прогноз

Обидві команди так люблять грати на контратаках, що матч може перетворитися на гру у піддавки. Тобто, кого змусять контролювати м’яч – той і програє. У МЮ шансів більше, бо команда має ефективнішу «виїзну модель».

Прогноз на матч «Манчестер Сіті» - «Ньюкасл»: господарі переможуть у першому таймі. Коефіцієнт - 1.5

Впродовж кожного сезону зустріч цих команд є досить символічною: претендент на чемпіонство проти міцного середняка.

«Ман Сіті» в останніх 5 поєдинках АПЛ був одним із найкращих. Єдина вразливість команди полягає у тому, що забиває вона все ще недостатньо багато: 19 м’ячів у 13 зіграних матчах, при цьому в останніх 4 зустрічах булолише 4 голи.

Підопічні Стіва Брюса набрали 7 очок у 5 останніх матчах, хоча могли розраховувати на більше. Втрачені очки із «Фулгемом», розгромна поразка у поєдинку із «Лідсом». При цьому поки що відставання «Ньюкасла» від «Манчестер Сіті» складає лише 5 очок після 13 поєдинків - зазвичай, на цьому відрізку чемпіонату, воно перевищує 10, а то і 13 очок.

«Манчестер Сіті» - «Ньюкасл». Прогноз

Хоча у «Ман Сіті» зараз є проблеми із атакою, а «Ньюкасл» точно гратиме від оборони, команда Гвардіоли повинна знайти свій шанс і перемогти. Якщо у першому таймі буде забито 2 голи, то цілком ймовірний навіть і розгром, але «Сороки» все ж спробують зіграти надійно.

Прогноз на матч «Арсенал» - «Челсі»: команди заб’ють менше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.9

Матч на «Емірейтс» для обох суперників може стати своєрідним перезавантаженням. «Челсі» хоче повернутися в топ-4, а «Каноніри» спробують зупинити катастрофу, яка насувається на легендарний клуб.

Команда Мікеля Артети в минулому турі програла на виїзді «Евертону» (1:2). У «Канонірів» серія з 7 ігор без перемог в чемпіонаті (2 нічиї, 5 поразок). Після 14 турів «Арсенал» набрав лише 14 очок - це найгірший результат клубу з сезону-1974/75 (у команди було 12 очок після 14 ігор, але тоді за перемогу давали 2 очки).

На своєму полі в АПЛ у «Канонірів» серія з 5 ігор без перемог (1 нічия і 4 поразки). В цих зустрічах команда забила лише 2 м’ячі. Перед дербі «Арсенал» встиг ще й вилетіти з Кубка англійської ліги, програвши у чвертьфіналі «Ман Сіті» (1:4).

Команда Френка Лемпарда після двох поспіль поразок в АПЛ обіграла на своєму полі «Вест Гем» (3:0). Перемога не дозволила повернутися в топ-4, але від зони ЛЧ команда відстає лише на одне очко. «Челсі» посідає 5-е місце (7 перемог, 4 нічиї, 3 поразки). В активі «Челсі» 29 забитих м’ячів у цьому чемпіонаті – це другий показник після «Ліверпуля».

На виїзді у команди Лемпарда 2 поспіль поразки в чемпіонаті від «Вулвергемптона» (1:2) і «Евертона» (0:1). Востаннє «Челсі» програвав в 3-х поспіль гостьових іграх в АПЛ в січні-лютому 2019 року.

«Арсенал» - «Челсі». Прогноз

На характері і мотивації «Арсенал» протримається до першого пропущеного м’яча. «Челсі» вистачить для перемоги одного голу, а Лемпард після матчу проситиме не звільняти Артету.

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