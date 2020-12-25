Українці Кравченко і Орлов вийшли до півфіналу турніру ITF у Туреччині

Українці Кравченко і Орлов вийшли до півфіналу турніру ITF у Туреччині

Укрінформ
Українські тенісисти Георгій Кравченко і Владислав Орлов зустрінуться між собою у півфінальному поєдинку ф'ючерсу ITF в Анталії (Туреччина).

У чвертьфінальному поєдинку 20-річний Кравченко за 3 години 20 хвилин обіграв третю "ракетку" турніру росіянина Івана Недєлька - 6:4, 5:7, 6:4, передає Укрінформ.

25-річний Владислав Орлов також у трьох сетах переміг турецького тенісиста Марселя Ільхана - 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

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Тиждень тому українці грали у фіналі аналогічного турніру в Антальї. Тоді перемогу у трьох сетах здобув більш досвідчений Орлов.

На фото: Владислав Орлов/ftu.org.ua.

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