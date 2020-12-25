Українці Кравченко і Орлов вийшли до півфіналу турніру ITF у Туреччині

Українські тенісисти Георгій Кравченко і Владислав Орлов зустрінуться між собою у півфінальному поєдинку ф'ючерсу ITF в Анталії (Туреччина).

У чвертьфінальному поєдинку 20-річний Кравченко за 3 години 20 хвилин обіграв третю "ракетку" турніру росіянина Івана Недєлька - 6:4, 5:7, 6:4, передає Укрінформ. 25-річний Владислав Орлов також у трьох сетах переміг турецького тенісиста Марселя Ільхана - 1:6, 7:6 (8:6), 6:4. Читайте також: Українець Орлов виграв турнір ITF в Анталії Тиждень тому українці грали у фіналі аналогічного турніру в Антальї. Тоді перемогу у трьох сетах здобув більш досвідчений Орлов. На фото: Владислав Орлов/ftu.org.ua.