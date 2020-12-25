Захисник Заставний залишив львівський «Рух»

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Рух" (Львів) оголосив про припинення співпраці із захисником Володимиром Заставним.

Контракт розірваний за обопільною згодою сторін, повідомляє пресслужба львів'ян.

30-річний футболіст виступав за "Рух" з літа 2017 року. Гравець провів за команду 89 матчів (входить за цим показником до ТОП-3 футболістів клубу), у 23-х зустрічах був капітаном.

Заставний також виступав за ФК "Львів", "Закарпаття", інші українські команди, а також за молдовські клуби "Зімбру" та "Дачія".

Фото: fcrukh.com.