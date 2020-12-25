УПЛ представила символічну збірну першого кола
Укрінформ
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) презентувала символічну збірну першого кола чемпіонату України з футболу.
УПЛ на своєму офіційному сайті посилається на дані статистичного порталу Wyscout, повідомляє Укрінформ.
В цій збірній лише по одному представнику з київського «Динамо» і донецького «Шахтаря», а найбільше гравців - із закарпатського «Миная» (два футболісти).
Символічна збірна першого кола УПЛ:
воротар - Євген Волинець («Колос»);
захисники - Тарас Саків («Минай»), Микола Матвієнко («Шахтар»), Сергій Яворський («Ворскла»), Денис Балан («Інгулець»);
півзахисники - Дмитро Мишнєв («Маріуполь»), Анатолій Нурієв («Минай»), Владислав Кочергін («Зоря»), Віктор Циганков («Динамо»);
нападники - Захеді Табар Шахаб («Олімпік»), Пилип Будківський («Десна»).
Фото: УПЛ.