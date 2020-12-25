УПЛ представила символічну збірну першого кола

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) презентувала символічну збірну першого кола чемпіонату України з футболу.

УПЛ на своєму офіційному сайті посилається на дані статистичного порталу Wyscout, повідомляє Укрінформ.

В цій збірній лише по одному представнику з київського «Динамо» і донецького «Шахтаря», а найбільше гравців - із закарпатського «Миная» (два футболісти).

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Символічна збірна першого кола УПЛ:

воротар - Євген Волинець («Колос»);

захисники - Тарас Саків («Минай»), Микола Матвієнко («Шахтар»), Сергій Яворський («Ворскла»), Денис Балан («Інгулець»);

півзахисники - Дмитро Мишнєв («Маріуполь»), Анатолій Нурієв («Минай»), Владислав Кочергін («Зоря»), Віктор Циганков («Динамо»);

нападники - Захеді Табар Шахаб («Олімпік»), Пилип Будківський («Десна»).

Фото: УПЛ.