ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу через коронавірус

ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу через коронавірус

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) повідомила про скасування проведення чемпіонатів світу U17 і U20 в 2021 році через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт організації, турніри мали відбутися в Перу (U17) та Індонезії (U20), передає Укрінформ.

Згідно з рішенням федерації, ці країни проведуть чемпіонати світу в 2023 році.

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Нагадаємо, чинним чемпіоном світу U20 є збірна України, збірна Бразилії - діючий чемпіон світу U17.

На фото: збірна України U20 (Reuters).

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