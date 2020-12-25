ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу через коронавірус

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) повідомила про скасування проведення чемпіонатів світу U17 і U20 в 2021 році через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт організації, турніри мали відбутися в Перу (U17) та Індонезії (U20), передає Укрінформ. Згідно з рішенням федерації, ці країни проведуть чемпіонати світу в 2023 році. Читайте також: Збірна України завершила рік 24-ю в рейтингу ФІФА Нагадаємо, чинним чемпіоном світу U20 є збірна України, збірна Бразилії - діючий чемпіон світу U17. На фото: збірна України U20 (Reuters).