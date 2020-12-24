УХЛ: «Сокіл» обіграв «Маріуполь», «Кременчук» переміг «Дніпро»

Київський клуб залишається другим у турнірній таблиці.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 20-го туру «Сокіл» (Київ) обіграв на чужому льоду «Маріуполь» 4:2, повідомляє Укрінформ.

«Сокіл» здобув 14-у перемогу в сезоні, обігравши на виїзді «Маріуполь». У складі «Сокола» шайби закидали: Рубан, Павленко, Кузьменко, Міхнов. За господарів відзначились Скуріхін і Бондаренко.

В іншому матчі дня «Дніпро» (Херсон) програв вдома в овертаймі «Кременчуку» 3:4. Шайби закидали: Дубінін-2, Ворона, Смирнов – «Кременчук»; Белоусов, Швецов, Вишняков – «Дніпро».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 35 (19), 2.«Сокіл» - 28 (19), 3.«Кременчук» - 27 (19).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 20-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» обіграв на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 5:2, а «Донбас» переміг вдома «Крижаних Вовків» (Київ) 6:2.

Фото: сайт УХЛ