Джошуа: Якщо Ф'юрі відмовиться від бою, зустрінуся з Усиком

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO з боксу у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа заявив, що може провести свій наступний поєдинок проти українця Олександра Усика.

Щоправда, це станеться в тому випадку, якщо не відбудеться поєдинок проти іншого британця - Тасона Ф'юрі, повідомляє Boxing Scene.

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"Сподіваюся, що бій із Ф'юрі відбудеться. Мені однаково, де він пройде - у Великій Британії, Саудівській Аравії або Африці. Обіцяю, що зроблю Ф'юрі серйозну пропозицію. Якщо він налаштований боксувати зі мною, він її прийме. Якщо ж ні, то зустрінуся з Олександром Усиком", - сказав Джошуа.

Фото: boxingscene.com.