Більшість боксу відтепер буде в інтернеті – Шатернікова

В музеї братів Кличків підбили підсумки 2020-го року в українському боксі.

Віце-президент Національної ліги професіонального боксу України і єдина українська чемпіонка світу з професіонального боксу Аліна Шатернікова на пресконференції присвяченій підсумкам 2020-го року сказала, де дивитися бокс наступного року, повідомляє Укрінформ.

«Більшість українського боксу транслюватиметься на онлайн-платформі MEGOGO – це взагалі новинка року. Такі платформи, як MEGOGO, мають достатній бюджет, щоб виграти тендер на трансляцію поєдинків. Наступні три роки головний український бокс транслюватиметься саме на цій платформі», – поділилася віце-президент.

На зустрічі з журналістами Аліна Шатернікова також наголосила на важливості співпраці між промоутерськими компаніями в сучасних умовах.

«Цьогоріч промоутери організували сімнадцять вечорів боксу. Був навіть випадок, коли вони організовувалися на одній локації. Це передбачає співпрацю між промоутерськими організаціями в такі складні часи. Пандемія, фінансові проблеми підштовхнули їх до колаборації. Хоч в таких справах найважливіше – це конкуренція, але зараз необхідно об‘єднатися», – зауважила Шатернікова.

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Віце-президент також висловила сподівання на нові звершення в 2021-му році для українських боксерів різної величини. «Припускаю, що Усик отримає-таки свій поєдинок за титул. Можливо, Дерев‘янченко теж отримає хороший бій. Припускаю, що Ломаченко матиме хоча б один пояс чемпіона світу. Великі сподівання на бій за об‘єднання поясів для Артема Далакяна», – додала Шатернікова.

Як повідомляв Укрінформ, Василь Ломаченко нині відновлюється після травми плеча і планує провести бій у квітні або травні 2021 року.