«ПСЖ» звільнив Тухеля, якого замінить Почеттіно - ЗМІ

Французький футбольний гранд "Парі Сен-Жермен" ("ПСЖ") звільнив німецького головного тренера команди Томаса Тухель.

Його замінить аргентинець Маурісіо Почеттіно, повідомляє Sky Sports.

Тухель звільнили після заключного матчу "ПСЖ" нинішнього року, в якому парижани розгромили "Страсбург" (4:0). Столичний клуб посідає третє місце в Лізі 1, відстаючи від "Лілля" та "Ліона" на одне очко. У Лізі чемпіонів команда з першого місця вийшла до плей-офф.

Тухель керував парижанами з травня 2018 року, двічі вигравши чемпіонат Франції.

Фото: skysports.com.