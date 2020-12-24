НБА: Михайлюк зіграв 17 хвилин за «Детройт»

В активі Михайлюка 3 очки, один влучний дальній кидок з восьми.

В Національній баскетбольній асоціації (НБА) триває регулярний чемпіонат. Клуб українця Святослава Михайлюка «Детройт Пістонз» програв на виїзді в стартовому матчі «Міннесоті Тімбервулвз» - 101:111, повідомляє Укрінформ.

Святослав Михайлюк провів 17 хвилин на майданчику. Українець набрав три очки, зробивши один влучний дальній кидок з восьми. Також Святослав оформив два підбирання і віддав одну результативну передачу.

Інший українець в НБА – Олексій Лень провів на лаві запасних увесь матч своєї команди «Торонто Репторс». Канадський клуб програв на старті «Нью-Орлеан Пеліканс» - 99:113.

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