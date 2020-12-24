«Манчестер Юнайтед» вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги

«Манчестер Юнайтед» здобув перемогу над «Евертоном» в матчі 1/4 фіналу Кубка англійської футбольної ліги.

Зустріч пройшла в Ліверпуліі і завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей, передає Укрінформ.

На 88-й хвилині м'яч забив Едінсон Кавані, а в компенсований час перевагу манкуніанців подвоїв Антоні Марсьяль (90+5).

«Манчестер Юнайтед» став останньою командою, яка вийшла до півфіналу турніру після «Тоттенгема», «Манчестер Сіті» і «Брентфорда».

Фото: football24.ua.