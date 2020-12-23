«Тоттенгем» вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги

Лондонський «Тоттенгем» обіграв «Сток Сіті» в матчі 1/4 фіналу Кубка англійської футбольної ліги.

Зустріч пройшла в місті Сток-он-Трент і завершилася на користь підопічних Жозе Моурінью - 3:1, передає Укрінформ.

У складі «Сток Сіті» гол на рахунку Джордана Томпсона, який відзначився на 53-й хвилині, у гостей м'ячі забили Гарет Бейл (22), Бен Девіс (70) і Гаррі Кейн (81).

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«Тоттенгем» став третьою командою, яка вийшла до півфіналу Кубка ліги після «Манчестер Сіті» і «Брентфорда».

Четвертий півфіналіст розіграшу визначиться у протистоянні «Евертона» і «Манчестер Юнайтед».

Фото: Getty Images.