Бринзак: У жіночу команду на Кубок світу нікого не довикликатимуть

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про зміни у складі чоловічої та жіночої команд на наступні етапи Кубка світу.

Бринзак, зокрема, зазначив, що в жіночій збірній України квота заповнена максимально, повідомляє Biathlon.com.ua.

"У жіночу команду на Кубок світу довикликати нікого не будуть. Усе сімеро біатлоністок - Бех, Блашко, Джима, Меркушина, Підгрушна та сестри Семеренко - тренуються нині разом в Обертілліаху, у них квота заповнена максимально. А ось хлопців лише п'ятеро, тому є можливість, щоб до основної команди приєдналися ще двоє біатлоністів. Хто це буде, вже тепер зрозуміло. Це - Лесюк і Тищенко. Що стосується дівчат, то вони поїдуть на Кубок IBU. Якщо там себе добре зарекомендують, розглядатиметься варіанти з тим, аби запросити їх до основної команди на Кубок світу", - сказав президент Федерації біатлону.

Як повідомляв Укрінформ, 5-6 етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в Обергофі (Німеччина) 7-10 та 13-17 січня.

Фото: biathlon.com.