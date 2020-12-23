Став відомий розклад клубного чемпіонату світу з футболу

Опубліковано розклад матчів клубного чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА), змагання пройдуть з 1 по 11 лютого 2021 року на стадіонах чемпіонату світу-2022, передає Укрінформ.

У матчі відкриття між собою зіграють катарський «Аль-Духайль» і «Окленд Сіті», який представляє Нову Зеландію.

У клубному чемпіонаті світу також братимуть участь німецька «Баварія», мексиканський «Тігрес», єгипетський «Аль-Ахлі», а також південнокорейський «Ульсан». Останньою командою стане переможець Кубка Лібертадорес, який буде відомий в кінці січня.

Жеребкування чемпіонату світу серед клубів відбудеться 19 січня 2021 року в Цюріху (Швейцарія).

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Відзначимо, що спочатку даний турнір був запланований до проведення в грудні нинішнього року. Пізніше через пандемію коронавірусу його перенесли на лютий 2021 року.

Фото: Getty Images.