Став відомий розклад клубного чемпіонату світу з футболу
Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА), змагання пройдуть з 1 по 11 лютого 2021 року на стадіонах чемпіонату світу-2022, передає Укрінформ.
У матчі відкриття між собою зіграють катарський «Аль-Духайль» і «Окленд Сіті», який представляє Нову Зеландію.
У клубному чемпіонаті світу також братимуть участь німецька «Баварія», мексиканський «Тігрес», єгипетський «Аль-Ахлі», а також південнокорейський «Ульсан». Останньою командою стане переможець Кубка Лібертадорес, який буде відомий в кінці січня.
Жеребкування чемпіонату світу серед клубів відбудеться 19 січня 2021 року в Цюріху (Швейцарія).
Відзначимо, що спочатку даний турнір був запланований до проведення в грудні нинішнього року. Пізніше через пандемію коронавірусу його перенесли на лютий 2021 року.
Фото: Getty Images.