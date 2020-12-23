Призові для українців за медалі на Іграх в Токіо будуть на рівні Олімпіади-2016
Укрінформ
Стал відомий розмір призових для українських призерів літньої Олімпіади в Токіо.
Володар "золота" отримає 125 тисяч доларів, "срібла" - 80 тисяч, "бронзи" - 55 тисяч, повідомляє YouTube-канал Асоціації спортивних журналістів України.
Такі ж суми озвучувалися раніше до перенесення Ігор на 2021-й рік, і вони аналогічні з призовими Олімпіади-2016 в Ріо.
XXXII літні Олімпійські ігри мають пройти у Токіо влітку 2021 року.
Фото: olympic.org.