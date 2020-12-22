Суперліга: «Тернопіль» обіграв «Будівельник»

Команда з Тернополя виграла 7-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Тернопіль» обіграв на власному майданчику «Будівельник» (Київ) 104:79, повідомляє Укрінформ.

«Тернопіль» здобув 7-у перемогу в сезоні і повернувся в топ-4. Найрезультативніші гравці матчу: Олександр Кольченко, Аверіл Югба і Омар Келхон (усі «Тернопіль») – усі по 21.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 26 (13), «Прометей» - 22 (13), «Дніпро» - 21 (11), «Тернопіль» - 20 (13), «Запоріжжя» - 19 (13), «Хімік» - 19 (12).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі чергового ігрового тижня «Київ-Баскет» обіграв на власному майданчику «Тернопіль» 90:75.

Фото: сайт ФБУ