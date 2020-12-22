«Шахтар» зіграє спаринг з «Црвеною Звездою»

Команда Луїша Каштру проведе два тренувальні збори в Туреччині.

Став відомий перший суперник «Шахтаря» на тренувальних зборах в Туреччині. «Гірники» в Анталії зіграють спаринг з «Црвеною Звездою», повідомляє Srbija Danas.

Час і дата контрольної зустрічі уточнюються. «Црвена Звезда» - лідер чемпіонату Сербії після першого кола. Команда вийшла в плей-офф ЛЄ.

Раніше команди жодного разу не зустрічалися.

Нагадаємо, «Шахтар» планує провести 7 спарингів за два турецьких збори.