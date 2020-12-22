Касільяс став асистентом гендиректора фонду мадридського «Реала»
Укрінформ
39-річний колишній голкіпер футбольної команди "Реал" Ікер Касільяс став асистентом генерального директора фонду мадридського клубу.
Про це повідомляє пресслужба "Реала", передає Укрінформ.
"Ікер Касільяс - легенда "Реала", яка уособлює цінності нашого клубу, і кращий голкіпер в нашій історії. "Реал" гордий вітати одного зі своїх великих капітанів у рідних стінах", - зазначається у повідомленні.
Касільяс є вихованцем "Реала". За першу команду мадридського клубу він виступав з 1998 по 2015 роки, після цього п'ять років грав за португальський "Порту".
Фото: abc.es.