Касільяс став асистентом гендиректора фонду мадридського «Реала»

39-річний колишній голкіпер футбольної команди "Реал" Ікер Касільяс став асистентом генерального директора фонду мадридського клубу.

Про це повідомляє пресслужба "Реала", передає Укрінформ.

"Ікер Касільяс - легенда "Реала", яка уособлює цінності нашого клубу, і кращий голкіпер в нашій історії. "Реал" гордий вітати одного зі своїх великих капітанів у рідних стінах", - зазначається у повідомленні.

Касільяс є вихованцем "Реала". За першу команду мадридського клубу він виступав з 1998 по 2015 роки, після цього п'ять років грав за португальський "Порту".

Фото: abc.es.