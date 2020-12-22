Американський баскетболіст Вон виступатиме за «Прометей»

Український баскетбольний клуб Суперліги "Прометей" (Кам'янське) посилився американським атакувальним захисником Рашадом Воном.

Про це повідомляє на сторінці у Twitter агент гравця Мішко Ражнатович.

24-річний баскетболіст є випускником Невадського університету в Лас-Вегасі (UNLV). 2015 року його обрали на драфті НБА під загальним 17-м номером команда "Мілуокі Бакс", проте у НБА Вон не заграв. Свої сили він також пробував у "Брукліні" та "Орландо", після чого переїхав до Європи.

Загалом у НБА Он провів 139 матчів, набираючи 3,0 очка і роблячи 1,1 підбирання у середньому за 12 хвилин гри.

Минулого сезону Вон грав за боснійський клуб "Ігокеа" в Адріатичній лізі (16,5 очка, 3,7 підбирання за 32,5 хвилини).

Нинішній сезон американський захисник розпочинав у чорногорській "Будучності", але після шести матчів залишив команду.

У "Прометеї" Рашад Он має замінити іншого американця - Маркіза Ріда, який пішов з українського клубу місяць тому.

Команда з Кам'янського йде на другому місці у регулярному чемпіонаті України.

Фото: nba.com.