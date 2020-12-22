Фінал Міжконтинентального кубка ФІБА 2021 року пройде в Буенос-Айресі
Укрінформ
Фінал Міжконтинентального кубка ФІБА пройде 6 лютого 2021 року у столиці Аргентини Буенос-Айресі.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій, передає Укрінформ.
За Міжконтинентальний кубок посперечаються переможець Ліги чемпіонів "Сан-Пабло Бургос" з Іспанії та тріумфатор Ліги чемпіонів Америки "Атлетика Куімса" з Аргентини.
Через епідеміологічну ситуацію трофей розіграють в одному матчі, який пройде на арені "Обрас Санітаріас Стедіум".
Фото: fiba.basketball.