Фінал Міжконтинентального кубка ФІБА 2021 року пройде в Буенос-Айресі

Фінал Міжконтинентального кубка ФІБА пройде 6 лютого 2021 року у столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій, передає Укрінформ.

За Міжконтинентальний кубок посперечаються переможець Ліги чемпіонів "Сан-Пабло Бургос" з Іспанії та тріумфатор Ліги чемпіонів Америки "Атлетика Куімса" з Аргентини.

Через епідеміологічну ситуацію трофей розіграють в одному матчі, який пройде на арені "Обрас Санітаріас Стедіум".

Фото: fiba.basketball.