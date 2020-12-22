Фінал Міжконтинентального кубка ФІБА 2021 року пройде в Буенос-Айресі

Фінал Міжконтинентального кубка ФІБА 2021 року пройде в Буенос-Айресі

Укрінформ
Фінал Міжконтинентального кубка ФІБА пройде 6 лютого 2021 року у столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій, передає Укрінформ.

За Міжконтинентальний кубок посперечаються переможець Ліги чемпіонів "Сан-Пабло Бургос" з Іспанії та тріумфатор Ліги чемпіонів Америки "Атлетика Куімса" з Аргентини.

Читайте також: БК «Черкаські Мавпи» розірвав угоду з боснійським легіонером

Через епідеміологічну ситуацію трофей розіграють в одному матчі, який пройде на арені "Обрас Санітаріас Стедіум".

Фото: fiba.basketball.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-