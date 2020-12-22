«Динамо» не продаватиме взимку Циганкова і Миколенка

Київський клуб планує лише підсилення перед матчами в Лізі Європи.

«Динамо» не продаватиме своїх лідерів в зимове трансферне вікно, повідомив журналіст Ігор Циганик.

За інформацією джерела, вінгер Віктор Циганков і захисник Віталій Миколенко залишаться в київському клубі як мінімум до літа.

Циганков в поточному сезоні УПЛ провів 12 матчів, забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. В активі Миколенка 10 матчів і 1 гольова передача.

Як повідомляв Укрінформ, київське «Динамо» відмовилося від трансферу нападника бразильського «Фламенго» Лінкольна.