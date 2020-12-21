ФК «Зоря» повернула захисника Ємця з оренди в «Колосі»

Луганський футбольний клуб "Зоря" пролонгував контракт з 23-річним захисником Владиславом Ємцем.

Деталі угоди пресслужба "Зорі" не повідомляє.

Раніше Ємець грав в оренді у ковалівському "Колосі", за який провів 21 матч (9 - нинішнього сезону) і записав собі в актив 2 результативні передачі.

"Зоря" завершила першу частину чемпіонату України на четвертому місці і вийшла до чвертьфіналу Кубка України, де зіграє з рівненським "Вересом".

Фото: euro.com.