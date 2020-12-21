Салах - футболіст 2020 року АПЛ за версією уболівальників

Салах - футболіст 2020 року АПЛ за версією уболівальників

Укрінформ
Єгипетський нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах визнаний кращим футболістом року англійської Прем'єр-ліги за версією уболівальників.

Шорт-лист претендентів склали журналісти Mirror, повідомляє сайт видання. 

Були відібрані 7 фіналістів, ще 8 гравців увійшли до підсумкового рейтингу.

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Кращі гравці англійської Прем'єр-ліги 2020 року версією уболівальників:

1. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

2. Джек Гріліш ("Астон Вілла")

3. Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед")

4. Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті")

5. Джордан Гендерсон ("Ліверпуль")

6. Садьйо Мане ("Ліверпуль")

7. Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")

8. Сон Хин Мін ("Тоттенгем")

9. Джеймі Варді ("Лестер")

10. Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль")

11. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")

12. Гаррі Кейн ("Тоттенгем")

13. Денні Інгз ("Саутгемптон")

14. П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал")

15. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті").

Фото: mirror.co.uk.

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