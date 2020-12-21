Кендзьора увійшов у топ-100 рейтингу футболістів за кількістю зіграних хвилин у 2020 році

Захисник київського «Динамо» Томаш Кендзьора став єдиним гравцем Української Прем'єр-ліги (УПЛ) у першій сотні футболістів світу, які провели більше всіх хвилин на полі в 2020 році.

Як інформує Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES), Кендзьора в сумі зіграв 3726 хвилин за київський клуб і збірну Польщі, передає Укрінформ. Кендзьора ділить в рейтингу 66-е місце з хавбеком «Манчестер Сіті» Родрі. Читайте також: Циганков став кращим бомбардиром УПЛ у 2020 році, Буяльський - кращий асистент Список очолює захисник «Манчестер Юнайтед» Гаррі Магвайр (4745 хвилин). Фото: Dynamo.kiev.ua.