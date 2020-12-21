Гантер: Усик виграє у Джошуа рішенням суддів

Колишній суперник абсолютного чемпіона світу у крузервейті Олександра Усика американець Майкл Гантер вважає, що український боксер зможе перемогти чинного володаря титулів WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа.

На думку Гантера, якщо Джошуа хоче виграти в українця, він має зробити багато роботи, і не факт, що вона виявиться успішною, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Думаю, що Усика буде важко перемогти, - заявив Хантер. - Джошуа програє йому суддівським рішенням. Коли ти програєш за суддівськими записками, то не знаєш, що робити. Суперважковаговики хочуть пройти через негаразди, вважають за краще опинитися в нокдауні, аби потім піднятися. Але коли тебе "прикрашають" увесь вечір, ти можеш звлмшитися на ногах, однак просто програєш бій. Поєдинок з Усиком особливий. Немає нічого конкретного, над чим тобі треба працювати. Ти маєш працювати все життя. Ти мусиш "підсушитися", опинитися у зовсім іншому вимірі . Я думаю, з цим у Джошуа виникнуть проблеми. Навіть не знаю, чи влаштують вони цей бій. Мені здається, у Усика будуть проблеми навіть з тим, щоб "суперважі" погоджувалися з ним боксувати. Але якщо він доб'ється цього, то опиниться у хорошій ситуації".

Фото: klitschko-brothers.com.