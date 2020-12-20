"Мотор" обіграв "Нант" в гандбольній Лізі чемпіонів
Укрінформ
Чемпіони України гандболісти запорізького "Мотора" здобули шосту поспіль перемогу в груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ).
У дев'ятому турі розіграшу "Мотор" вдома завдав поразки французькому "Нанту" - 29:28 (13:13), повідомляє Укрінформ.
Наступний матч у Лізі чемпіонів "Мотор" зіграє 10 лютого в Запоріжжі проти німецької команди "Кіль".
Турнірне становище: "Барселона" (Іспанія) - 16 очок (після 8-ми ігор), "Веспрем" (Угорщина) - 13 (8), "Мотор" (Україна) - 12 (9), "Ольборг" (Данія) - 10 (9), "Кіль" (Німеччина) - 7 (8), "Нант" (Франція) - 4 (8), "Цельє" (Словенія) - 2 (8), "Загреб" (Хорватія) - 0 (7).