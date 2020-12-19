Мессі повторив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб

Аргентинець забив 643 голи за «Барселону».

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі повторив рекорд бразильця Пеле за кількістю голів за один клуб. 33-річний аргентинець забив 643 голи за «Барселону», повідомляє Укрінформ.

Мессі забив м’яч у сьогоднішньому поєдинку 14-го туру Ла Ліги проти «Валенсії» (2:2).

Пеле забив 643 м'ячі в складі «Сантоса». Легендарний гравець виступав за бразильський клуб з 1956 по 1974 рік.

Мессі дебютував за «Барселону» в жовтні 2004 року. Перший гол за каталонців Ліонель забив в травні 2005 року в поєдинку проти «Альбасете».

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