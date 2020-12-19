WTA представила календар тенісних турнірів на перші тижні 2021 року
Укрінформ
Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила розклад змагань на січень-лютий наступного року.
До Australian Open асоціація додала чотири нові турніри, повідомляє BTU.
Календар змагань WTA:
5-13 січня: Абу-Дабі (ОАЕ). Турнір WTA 500
10-13 січня: кваліфікація Australian Open у Дубаї (ОАЕ)
1-7 лютого: Мельбурн (Австралія). WTA 500
1-7 лютого: Мельбурн. (Австралія). WTA 500
8-21 лютого: Australian Open в Мельбурні (Австралія)
15-21 лютого: Мельбурн (Австралія). WTA 250.
Через обмеження поїздок і коронавірусний карантин у 2021 році не відбудуться турніри в Окленді (Нова Зеландія) та Шеньчжені (Китай), але їхнє повернення планується 2022 року. WTA продовжує стежити за ситуацією і в найближчими тижнями планує опублікувати більш розширений календар на сезон.
Фото: Getty Images.