Двоє українців розіграють титул на тенісному ф'ючерсі в Анталії
Укрінформ
Українські тенісисти Владислав Орлов і Георгій Кравченко зіграють між собою у фінальному матчі турніру ITF M15 в Анталії (Туреччина).
У півфіналі 25-річний Орлов, посіяний під 4-м номером, здолав п'яту "ракетку" змагань Нермана Фатича з Боснії і Герцеговини - 1:6, 6:3, 6:4, передає Укрінформ.
20-річний Кравченко упевнено обіграв третього сіяного - росіянина Івана Неделько - 6:4, 6:3.
Фінальний матч ф'ючерса в Анталії відбудеться у неділю, 20 грудня.
Фото: btu.org.