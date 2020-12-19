Двоє українців розіграють титул на тенісному ф'ючерсі в Анталії

Двоє українців розіграють титул на тенісному ф'ючерсі в Анталії

Укрінформ
Українські тенісисти Владислав Орлов і Георгій Кравченко зіграють між собою у фінальному матчі турніру ITF M15 в Анталії (Туреччина).

У півфіналі 25-річний Орлов, посіяний під 4-м номером, здолав п'яту "ракетку" змагань Нермана Фатича з Боснії і Герцеговини - 1:6, 6:3, 6:4, передає Укрінформ.

20-річний Кравченко упевнено обіграв третього сіяного - росіянина Івана Неделько - 6:4, 6:3.

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Фінальний матч ф'ючерса в Анталії відбудеться у неділю, 20 грудня.

Фото: btu.org.

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